1

Энтони Дэвис о слухах про обмен: «У нас тут не война, мы просто играем в баскетбол. На мне это никак не сказывается»

Энтони Дэвис отреагировал на слухи про его возможный обмен.

Звезда «Далласа» Энтони Дэвис заявил, что его не беспокоят слухи про возможный обмен.

«Ребят, вы все тут делаете вид, будто мы идем на войну или что-то в этом роде. Но это просто баскетбол. Все идет своим чередом… На мне это никак не сказывается.

Я уже давно стал частью таких слухов. Моя задача от этого не меняется: играть в баскетбол и стараться вести команду за собой. А там уже будем смотреть, что из этого получится», – пояснил Дэвис.

