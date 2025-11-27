Энтони Дэвис об увольнении Харрисона: «Нико – свой человек. Никто ничего не знал, так что более всего это решение удивило»
Энтони Дэвис отреагировал на увольнение Нико Харрисона.
Звезда «Мэверикс» Энтони Дэвис рассказал о своей реакции на недавнее увольнение генерального менеджера Нико Харрисона.
«Никто ничего не знал, так что более всего это решение удивило. Нико – свой человек. Он сыграл огромную роль в том, чтобы я попал сюда, и хотел, чтобы я воплотил в жизнь его видение.
После объявления об отставке я связался с Патриком Дюмоном. Наш разговор помог мне. Я продолжил свою работу, продолжил восстановление с целью вернуться на площадку. Двигаюсь дальше.
Я хочу выигрывать матчи и сделать то, ради чего Нико собрал нас всех здесь, а именно – завоевать титул. Это долгосрочная цель, но сейчас мне нужно просто вернуться в строй, попытаться взять несколько матчей и переломить ситуацию», – рассказал Дэвис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Кертиса
