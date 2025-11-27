  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Дэвис об увольнении Харрисона: «Нико – свой человек. Никто ничего не знал, так что более всего это решение удивило»
2

Энтони Дэвис об увольнении Харрисона: «Нико – свой человек. Никто ничего не знал, так что более всего это решение удивило»

Энтони Дэвис отреагировал на увольнение Нико Харрисона.

Звезда «Мэверикс» Энтони Дэвис рассказал о своей реакции на недавнее увольнение генерального менеджера Нико Харрисона.

«Никто ничего не знал, так что более всего это решение удивило. Нико – свой человек. Он сыграл огромную роль в том, чтобы я попал сюда, и хотел, чтобы я воплотил в жизнь его видение.

После объявления об отставке я связался с Патриком Дюмоном. Наш разговор помог мне. Я продолжил свою работу, продолжил восстановление с целью вернуться на площадку. Двигаюсь дальше.

Я хочу выигрывать матчи и сделать то, ради чего Нико собрал нас всех здесь, а именно – завоевать титул. Это долгосрочная цель, но сейчас мне нужно просто вернуться в строй, попытаться взять несколько матчей и переломить ситуацию», – рассказал Дэвис.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2960 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Кертиса
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoДаллас
Патрик Дюмон
Нико Харрисон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Даллас» не намерен спешить с наймом нового генменеджера, будет искать открытого для общения с прессой и публикой специалиста
21 ноября, 14:59
«Игра престолов» в «Далласе»: Харрисон манипулировал Дюмоном, но недооценил коварство Кьюбана
20 ноября, 21:55
Нико Харрисон винил Марка Кьюбана в ошибках с Джейленом Брансоном и Кристианом Вудом и взял на себя все успехи «Далласа»
20 ноября, 06:45
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
29 минут назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
52 минуты назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40