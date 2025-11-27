Стеф Карри получил травму бедра в проигранном матче с «Хьюстоном»

Стеф Карри хромая покинул матч с «Рокетс».

Стеф Карри получил травму в игре с «Хьюстоном ». Разыгрывающий прихрамывал последние несколько минут встречи, а за 35 секунд до конца, после консультации с персоналом во время тайм-аута, покинул площадку и отправился в раздевалку. По предварительной информации у защитника травма правого бедра.

Карри отыграл 33 минуты в проигранном матче (100:104), набрав 14 очков (4 из 13 с игры, 2 из 9 из-за дуги), 7 подборов и 5 передач на 7 потерь.