Урош Трифунович перешел в «Тюрк Телеком»
Урош Трифунович продолжит карьеру в «Тюрк Телекоме».
24-летний сербский защитник Урош Трифунович покинул «Маккаби Тель-Авив» и продолжит карьеру в «Тюрк Телекоме», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
После расторжения контракта с израильской командой в субботу баскетболист уже на следующее день оформил переход в новый клуб.
Трифунович перешел в «Маккаби» минувшим летом после успешного сезона в турецком «Тофаше». Однако в составе команды из Тель-Авива игрок провел лишь один матч в Евролиге, сыграв три минуты против «Анадолу Эфес».
Теперь серб присоединится к команде Эрдема Джана, выступающей в Еврокубке (4–2) и занимающей 10-е место в турецком чемпионате (2–4).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Тюрк Телекома»
