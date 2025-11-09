Фото
Урош Трифунович перешел в «Тюрк Телеком»

Урош Трифунович продолжит карьеру в «Тюрк Телекоме».

24-летний сербский защитник Урош Трифунович покинул «Маккаби Тель-Авив» и продолжит карьеру в «Тюрк Телекоме», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

После расторжения контракта с израильской командой в субботу баскетболист уже на следующее день оформил переход в новый клуб.

Трифунович перешел в «Маккаби» минувшим летом после успешного сезона в турецком «Тофаше». Однако в составе команды из Тель-Авива игрок провел лишь один матч в Евролиге, сыграв три минуты против «Анадолу Эфес».

Теперь серб присоединится к команде Эрдема Джана, выступающей в Еврокубке (4–2) и занимающей 10-е место в турецком чемпионате (2–4).

