  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс о решении не брать тайм-аут при «-3» на последних секундах: «Мне нравится, сделал бы так снова»
Док Риверс о решении не брать тайм-аут при «-3» на последних секундах: «Мне нравится, сделал бы так снова»

Док Риверс прокомментировал свое ключевое решение в матче с «Хит».

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс объяснил, почему не стал брать тайм-аут в концовке матча с «Майами», когда его команда уступала 3 очка.

Хаотичная быстрая атака «Бакс» привела к дальнему броску Майлза Тернера за 5,7 секунды до сирены с сопротивлением – 103:106.

«Мне нравится мое решение. Все отлично. Я сделал бы это снова… Вместо того, чтобы позволить им выстроить оборону и расставиться по местам, мы попытались взять их наскоком», – заявил Риверс.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2964 голоса
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
