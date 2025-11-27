Док Риверс о решении не брать тайм-аут при «-3» на последних секундах: «Мне нравится, сделал бы так снова»
Док Риверс прокомментировал свое ключевое решение в матче с «Хит».
Главный тренер «Милуоки» Док Риверс объяснил, почему не стал брать тайм-аут в концовке матча с «Майами», когда его команда уступала 3 очка.
Хаотичная быстрая атака «Бакс» привела к дальнему броску Майлза Тернера за 5,7 секунды до сирены с сопротивлением – 103:106.
«Мне нравится мое решение. Все отлично. Я сделал бы это снова… Вместо того, чтобы позволить им выстроить оборону и расставиться по местам, мы попытались взять их наскоком», – заявил Риверс.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2964 голоса
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости