Док Риверс о решении не брать тайм-аут при «-3» на последних секундах: «Мне нравится, сделал бы так снова»

Док Риверс прокомментировал свое ключевое решение в матче с «Хит».

Главный тренер «Милуоки » Док Риверс объяснил, почему не стал брать тайм-аут в концовке матча с «Майами », когда его команда уступала 3 очка.

Хаотичная быстрая атака «Бакс» привела к дальнему броску Майлза Тернера за 5,7 секунды до сирены с сопротивлением – 103:106.

«Мне нравится мое решение. Все отлично. Я сделал бы это снова… Вместо того, чтобы позволить им выстроить оборону и расставиться по местам, мы попытались взять их наскоком», – заявил Риверс.