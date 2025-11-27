Эрик Споэльстра стал 3-м тренером, одержавшим 800 побед с одной командой в НБА

Эрик Споэльстра взял планку в 800 побед в НБА.

«Майами » обыграл «Милуоки » в рамках Кубка НБА – 106:103. Победа стала 800-й в «регулярках» для главного тренера команды Эрика Споэльстры . 55-летний специалист провел всю карьеру в одном клубе. Это 3-й случай, когда тренер набирает 800 побед с одной командой после Грегга Поповича и «Сан-Антонио » и Джерри Слоуна в «Юте». 17 тренеров всего доходили до отметки в 800 побед в НБА.

Споэльстру неожиданно для него облили водой в раздевалке.

«Был очень удивлен. Подумал, что, возможно, мы вышли из группы в Кубке. Но увидел, что поливают только меня и озадачился.

Не знал о 800 победах. Благодарен организации за все эти годы. Мне нравится моя работа, нравится тренировать, профессия в целом. Нравится моя организация, персонал, игроки – куча замечательных людей за все эти сезоны», – поделился Споэльстра.