Видео
5

Эрик Споэльстра стал 3-м тренером, одержавшим 800 побед с одной командой в НБА

Эрик Споэльстра взял планку в 800 побед в НБА.

«Майами» обыграл «Милуоки» в рамках Кубка НБА – 106:103. Победа стала 800-й в «регулярках» для главного тренера команды Эрика Споэльстры. 55-летний специалист провел всю карьеру в одном клубе. Это 3-й случай, когда тренер набирает 800 побед с одной командой после Грегга Поповича и «Сан-Антонио» и Джерри Слоуна в «Юте». 17 тренеров всего доходили до отметки в 800 побед в НБА.

Споэльстру неожиданно для него облили водой в раздевалке.

«Был очень удивлен. Подумал, что, возможно, мы вышли из группы в Кубке. Но увидел, что поливают только меня и озадачился.

Не знал о 800 победах. Благодарен организации за все эти годы. Мне нравится моя работа, нравится тренировать, профессия в целом. Нравится моя организация, персонал, игроки – куча замечательных людей за все эти сезоны», – поделился Споэльстра.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2957 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЮта
logoМилуоки
logoГрегг Попович
logoДжерри Слоун
logoМайами
logoЭрик Споэльстра
logoСан-Антонио
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место
24 ноября, 20:01
Вырвиглазные площадки НБА вернулись. Ранжируем их от халтуры до произведения искусства
22 ноября, 19:00
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
17 ноября, 16:36
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
27 минут назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
50 минут назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40