Майкл Томпсон о Megan Thee Stallion: «Все черные женщины хорошо готовят!»
Отец Клэя Томпсона одобрил выбор сына, который встречается с известной певицей.
Майкл Томпсон, отец звезды «Мэверикс» Клэя Томпсона, во время подкаста обмолвился о том, что девушка его сына Megan Thee Stallion заглядывает на кухню и сама готовит.
Соведущие стали интересоваться по поводу ее кулинарных талантов.
«Все черные женщины хорошо готовят!
Вы когда-нибудь выходили из дома чернокожего человека, чтобы вас там хорошенько не покормили?» – заявил 2-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
