Майкл Томпсон о Megan Thee Stallion: «Все черные женщины хорошо готовят!»

Отец Клэя Томпсона одобрил выбор сына, который встречается с известной певицей.

Майкл Томпсон, отец звезды «Мэверикс» Клэя Томпсона , во время подкаста обмолвился о том, что девушка его сына Megan Thee Stallion заглядывает на кухню и сама готовит.

Соведущие стали интересоваться по поводу ее кулинарных талантов.

«Все черные женщины хорошо готовят!

Вы когда-нибудь выходили из дома чернокожего человека, чтобы вас там хорошенько не покормили?» – заявил 2-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».