Клэй Томпсон устроил трэш-ток со скамейкой «Майами» и получил технический
Клэй Томпсон получил техническое замечание за жест в сторону скамейки соперника.
По ходу матча против «Майами» защитник «Далласа» Клэй Томпсон несколько раз перебрасывался фразами с запасными «Хит».
После одного из своих попаданий он указал рукой в сторону скамейки соперника, за что получил техническое замечание.
Возможно, Томпсон обращался к форварду Эндрю Уиггинсу, вместе с которым они выступали за «Голден Стэйт».
Встреча закончилась победой «Майами» (106:102), Томпсон отметился 13 очками (5 из 12 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
