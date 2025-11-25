Клэй Томпсон устроил трэш-ток со скамейкой «Майами» и получил технический

Клэй Томпсон получил техническое замечание за жест в сторону скамейки соперника.

По ходу матча против «Майами» защитник «Далласа » Клэй Томпсон несколько раз перебрасывался фразами с запасными «Хит».

После одного из своих попаданий он указал рукой в сторону скамейки соперника, за что получил техническое замечание.

Возможно, Томпсон обращался к форварду Эндрю Уиггинсу , вместе с которым они выступали за «Голден Стэйт».

Встреча закончилась победой «Майами » (106:102), Томпсон отметился 13 очками (5 из 12 с игры).