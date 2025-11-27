Видео
Рид Шеппард набрал рекордное 31 очко в победной встрече с «Голден Стэйт»

Рид Шеппард привел «Рокетс» к победе над «Уорриорз».

«Хьюстон» провел встречу с «Голден Стэйт» составом из 9 человек, к травмированным на длительное время игрокам присоединились отсутствующий по личным причинам Кевин Дюрэнт и повредивший голеностоп Стивен Адамс. Разыгрывающий Рид Шеппард начал игру в стартовой пятерке и стал главным действующим лицом на площадке. На его счету 31 очко, 9 подборов, 5 передач на 2 потери, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут на площадке.

Шеппард реализовал 12 из 25 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

31 очко – лучший результат защитника в матчах НБА. В прошлом сезоне Шеппард набрал 49 в игре лиги развития.

«Рокетс» одержали победу со счетом 104:100.

