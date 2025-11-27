Гэри Пэйтон получил растяжение левого голеностопа в игре с «Хьюстоном»
Гэри Пэйтон досрочно завершил матч из-за травмы.
В матче против «Рокетс» «Уорриорз» лишились защитника Гэри Пэйтона. Баскетболист получил растяжение левого голеностопа во 2-й четверти, покинул площадку и не вышел на вторую половину встречи.
Пэйтон отыграл 19 матчей в этом сезоне, набирая 3,1 очка, 2,8 подбора и 1,5 передачи в среднем за 11 минут.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2960 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Warriors on NBCS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости