Стив Керр о состоянии Джонатана Куминги: «Он плохо двигается, понятия не имею, когда он будет играть»

Керр поделился новостями о состоянии Куминги.

Форвард «Голден Стэйт » Джонатан Куминга пропустил последние пять матчей «Уорриорс» из-за воспаления в коленном суставе.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр дал комментарий о состоянии игрока, не сумев прояснить сроки восстановления молодого форварда.

«Это он вам должен сказать, в какой форме находится. Сегодня он ничего не делал. Мы не проводили двусторонки, но мы работали над упражнениями с полным контактом, и он почти не участвовал в них. Так что он плохо двигается, и тренерский штаб работает с ним. Я понятия не имею, когда он будет играть.

Если честно, я только что поговорил с тренерским штабом. Они говорят мне, что все решается ото дня ко дню. Я поговорил с Джей Кеем, и он сказал, что не очень хорошо двигается, так что я не могу сказать вам, каковы прогнозы», – пояснил Керр.