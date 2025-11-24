  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о состоянии Джонатана Куминги: «Он плохо двигается, понятия не имею, когда он будет играть»
8

Стив Керр о состоянии Джонатана Куминги: «Он плохо двигается, понятия не имею, когда он будет играть»

Керр поделился новостями о состоянии Куминги.

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга пропустил последние пять матчей «Уорриорс» из-за воспаления в коленном суставе.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр дал комментарий о состоянии игрока, не сумев прояснить сроки восстановления молодого форварда.

«Это он вам должен сказать, в какой форме находится. Сегодня он ничего не делал. Мы не проводили двусторонки, но мы работали над упражнениями с полным контактом, и он почти не участвовал в них. Так что он плохо двигается, и тренерский штаб работает с ним. Я понятия не имею, когда он будет играть.

Если честно, я только что поговорил с тренерским штабом. Они говорят мне, что все решается ото дня ко дню. Я поговорил с Джей Кеем, и он сказал, что не очень хорошо двигается, так что я не могу сказать вам, каковы прогнозы», – пояснил Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Кензо Фукуды в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoНБА
травмы
logoСтив Керр
logoДжонатан Куминга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
23 ноября, 21:05
Джимми Батлер после проигрыша «Портленду»: «Мы просто не защищаемся»
22 ноября, 07:50
Шоковый разрыв: Карри ушел от Under Armour. А ведь в планах был пожизненный контракт!
22 ноября, 02:20
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45