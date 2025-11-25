Пи Джей Вашингтон практически отдал мяч в руки Бэма Адебайо в ключевом владении
Пи Джей Вашингтон совершил досадную потерю в концовке игры против «Хит».
Перед началом четвертой четверти матча против «Майами» «Даллас» отставал на 8 очков.
За 1 минуту до конца «Мэверикс» удалось сравнять счет (102:102) штрафными форварда Купера Флэгга.
В следующем владении «Мэвс» смогли отзащищаться и вводили мяч в игру из-за боковой, но форвард Пи Джей Вашингтон исполнил плохую передачу, которую легко перехватил центровой «Хит» Бэм Адебайо. Последовала атака, которая закончилась 2 очками защитника Тайлера Хирро.
В оставшееся время «Даллас» не смог поразить кольцо соперника и проиграл 14-й из 19 матчей сезона – 102:106.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
