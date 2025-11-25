Пи Джей Вашингтон практически отдал мяч в руки Бэма Адебайо в ключевом владении

Пи Джей Вашингтон совершил досадную потерю в концовке игры против «Хит».

Перед началом четвертой четверти матча против «Майами » «Даллас» отставал на 8 очков.

За 1 минуту до конца «Мэверикс» удалось сравнять счет (102:102) штрафными форварда Купера Флэгга .

В следующем владении «Мэвс» смогли отзащищаться и вводили мяч в игру из-за боковой, но форвард Пи Джей Вашингтон исполнил плохую передачу, которую легко перехватил центровой «Хит» Бэм Адебайо . Последовала атака, которая закончилась 2 очками защитника Тайлера Хирро .

В оставшееся время «Даллас » не смог поразить кольцо соперника и проиграл 14-й из 19 матчей сезона – 102:106.