«Никс» рассмотрят вариант с Энтони Дэвисом, если «Мэверикс» будут готовы обменять звезду (Бегли)

Назван контендер, который может побороться за Энтони Дэвиса.

Как сообщает нью-йоркский инсайдер Йен Бегли, «Никс» рассмотрят вариант приобретением звезды «Мэверикс» Энтони Дэвисом в случае его появления на трансферном рынке.

«Уверен, «Никс» как минимум выйдут на связь с «Далласом », если/когда Энтони Дэвис станет доступен.

Можно усмехаться над этим, но «Никс» хотят выиграть титул в этом сезоне. Если «Даллас» предложит Дэвиса по цене ниже рыночной, уверен, «Никс» хотя бы задумаются об этой сделке», – пояснил журналист.

В 5 матчах сезона Дэвис набирает 20,8 очка и 10,2 подбора в среднем за игру.