4

Тайлер Хирро дебютировал в сезоне – 24 очка и 7 подборов в победном матче с «Далласом»

Тайлер Хирро дебютировал в сезоне.

Звездный защитник «Майами» Тайлер Хирро восстановился от травмы и провел первый матч в сезоне.

Во встрече с «Далласом» (116:112) Хирро записал на свой счет 24 очка (12/18 с игры), 7 подборов и 3 перехвата за 29 минут, флоридцы одержали пятую победу подряд.

Хирро пропустил весь тренировочный лагерь и начало регулярки из-за операции на голеностопе. В процессе восстановления случилось осложнение, что отложило камбэк 25-летнего баскетболиста.

В прошлом сезоне Тайлер впервые попал на Матч звезд, набирая в среднем 23,8 очка, 5,4 передачи и 5,1 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoТайлер Хирро
logoНБА
logoМайами
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 43 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Сакраменто» (ОТ), 37 очков Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» победить «Кливленд» и другие результаты
25 ноября, 07:30
Клэй Томпсон устроил трэш-ток со скамейкой «Майами» и получил технический
25 ноября, 05:50Видео
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место
24 ноября, 20:01
Тайлер Хирро дебютирует в сезоне в матче против «Далласа»
24 ноября, 04:47
Главные новости
Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»
вчера, 20:50
Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом?»
вчера, 20:03
Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»
вчера, 19:32
Туомас Иисало: «Мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив»
вчера, 19:15
Джонатан Куминга планирует вернуться на площадку в матче с «Новым Орлеаном»
вчера, 19:01
Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»
вчера, 18:43
Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца
вчера, 18:21
Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре
вчера, 18:01
«Я врезал Карлу Мэлоуну прямо по голове». Кеньон Мартин рассказал, как отомстил за Айзейю Томаса спустя годы
вчера, 17:42
Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра
вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»
вчера, 21:41
Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту
вчера, 20:26Видео
Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича
вчера, 17:12Фото
Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
вчера, 16:09
Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»
вчера, 15:31
«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом
вчера, 14:20
Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра
вчера, 11:25
Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»
вчера, 09:40
Девонте Грэм дебютировал в Евролиге и помог «Црвене Звезде» обыграть «Олимпиакос»
вчера, 08:50
«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса
вчера, 07:59