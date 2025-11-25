Тайлер Хирро дебютировал в сезоне – 24 очка и 7 подборов в победном матче с «Далласом»

Тайлер Хирро дебютировал в сезоне.

Звездный защитник «Майами » Тайлер Хирро восстановился от травмы и провел первый матч в сезоне.

Во встрече с «Далласом » (116:112) Хирро записал на свой счет 24 очка (12/18 с игры), 7 подборов и 3 перехвата за 29 минут, флоридцы одержали пятую победу подряд.

Хирро пропустил весь тренировочный лагерь и начало регулярки из-за операции на голеностопе. В процессе восстановления случилось осложнение, что отложило камбэк 25-летнего баскетболиста.

В прошлом сезоне Тайлер впервые попал на Матч звезд, набирая в среднем 23,8 очка, 5,4 передачи и 5,1 подбора за игру.