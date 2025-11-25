Кевин Дюрэнт о Джордане: «Величайший игрок. Идеальный баскетболист, идеальный бизнесмен»

Кевин Дюрэнт честно рассказал, что думает о Майкле Джордане.

Звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт назвал Майкла Джордана величайшим баскетболистом всех времен.

«Майкл Джордан… Какая же у него аура. Он может сказать что угодно, и это прозвучит просто идеально.

Он просто величайший, приятель. Идеальный баскетболист, идеальный бизнесмен. Он научил всех, как быть лучшим на площадке, а также как максимально эффективно использовать свой ресурс за ее пределами. Он был идеален, чувак», – считает Дюрэнт.