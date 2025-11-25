«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Дрю Тимми

«Лейкерс» усилили переднюю линию.

«Лейкерс » в понедельник подписали двусторонний контракт с центровым Дрю Тимми (25 лет, 208 см). Сделку подтвердили агенты игрока.

Тимми занял место Кристиана Колоко , выступавшего на таком же виде контракта.

В прошлом сезоне 25-летний баскетболист в среднем набирал 12,1 очка, 7,2 подбора и 2,2 передачи в девяти матчах за «Бруклин». В межсезонье «Нетс» решили отказаться от игрока, контракт которого не был гарантирован.

Большую часть карьеры Тимми провел в G-лиге. На старте этого сезона он набирал 25,5 очка, 7,5 подбора и 4,0 передачи за фарм-команду калифорнийцев «Саут-Бэй».