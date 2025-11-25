«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Дрю Тимми
«Лейкерс» усилили переднюю линию.
«Лейкерс» в понедельник подписали двусторонний контракт с центровым Дрю Тимми (25 лет, 208 см). Сделку подтвердили агенты игрока.
Тимми занял место Кристиана Колоко, выступавшего на таком же виде контракта.
В прошлом сезоне 25-летний баскетболист в среднем набирал 12,1 очка, 7,2 подбора и 2,2 передачи в девяти матчах за «Бруклин». В межсезонье «Нетс» решили отказаться от игрока, контракт которого не был гарантирован.
Большую часть карьеры Тимми провел в G-лиге. На старте этого сезона он набирал 25,5 очка, 7,5 подбора и 4,0 передачи за фарм-команду калифорнийцев «Саут-Бэй».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости