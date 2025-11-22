Бронни Джеймс: «Аду Тьеро просто дико атлетичен. Одно удовольствие смотреть, как этот зверюга летает повсюду»
Бронни Джеймс: Аду Тьеро дико атлетичен.
Бронни Джеймс и Аду Тьеро временно отправлены в лигу развития. Пара приняла участие в игре с фарм-командой «Голден Стэйт» и помогла своему коллективу одержать крупную победу – 115:95.
Тьеро стал самым результативным игроком матча. Форвард набрал 19 очков, 4 подбора и 3 перехвата, реализовав 5 из 9 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
«Он просто дико атлетичен. Один из самых физически одаренных парней, с которыми я встречался. Одно удовольствие смотреть, как этот зверюга летает повсюду», – заявил Бронни Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Раджа Чипалу
