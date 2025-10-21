0

Тай Джером пропустит минимум четыре недели

Разыгрывающий «Мемфиса» не сможет помочь команде на старте нового сезона.

Джером получил травму в заключительном предсезонном матче против «Майами», отыграв всего 4 минуты.

Согласно заявлению «Гриззлис», баскетболисту диагностировали серьезное растяжение икроножной мышцы правой ноги и ему предстоит повторное обследование через четыре недели.

В июле 28-летний разыгрывающий подписал с «Мемфисом» трехлетний контракт на 27,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне, выступая за «Кэвальерс», Джером в среднем набирал 12,5 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи, реализуя 43,9% своих бросков с дальней дистанции и 51,6% с игры.

