Клэй Томпсон и Джейсон Кидд вступились за Купера Флэгга, когда тот упал на паркет после зацепа рукой от Санти Альдамы
Томпсон и Кидд высказали недовольство Альдаме за зацеп Флэгга.
В одном из эпизодов матча против «Далласа» форвард «Мемфиса» Санти Альдама оказался на полу при борьбе за подбор. Сидя на паркете, Альдама зацепил рукой пробегающего мимо форварда «Мэверикс» Купера Флэгга, после чего тот тоже оказался на полу.
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд и защитник-ветеран Клэй Томпсон перекинулись парой фраз с Альдамой, выразив ему свое недовольство.
После просмотра повтора судьи переквалифицировали нарушение в неспортивное, и «Даллас» получил право на 2 штрафных плюс владение.
Встреча закончилась победой «Гриззлис» – 102:96.
