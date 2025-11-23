Клэй Томпсон и Джейсон Кидд вступились за Купера Флэгга, когда тот упал на паркет после зацепа рукой от Санти Альдамы

Томпсон и Кидд высказали недовольство Альдаме за зацеп Флэгга.

В одном из эпизодов матча против «Далласа» форвард «Мемфиса » Санти Альдама оказался на полу при борьбе за подбор. Сидя на паркете, Альдама зацепил рукой пробегающего мимо форварда «Мэверикс» Купера Флэгга , после чего тот тоже оказался на полу.

Главный тренер «Далласа » Джейсон Кидд и защитник-ветеран Клэй Томпсон перекинулись парой фраз с Альдамой, выразив ему свое недовольство.

После просмотра повтора судьи переквалифицировали нарушение в неспортивное, и «Даллас» получил право на 2 штрафных плюс владение.

Встреча закончилась победой «Гриззлис» – 102:96.