  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Клэй Томпсон и Джейсон Кидд вступились за Купера Флэгга, когда тот упал на паркет после зацепа рукой от Санти Альдамы
Видео
2

Клэй Томпсон и Джейсон Кидд вступились за Купера Флэгга, когда тот упал на паркет после зацепа рукой от Санти Альдамы

Томпсон и Кидд высказали недовольство Альдаме за зацеп Флэгга.

В одном из эпизодов матча против «Далласа» форвард «Мемфиса» Санти Альдама оказался на полу при борьбе за подбор. Сидя на паркете, Альдама зацепил рукой пробегающего мимо форварда «Мэверикс» Купера Флэгга, после чего тот тоже оказался на полу.

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд и защитник-ветеран Клэй Томпсон перекинулись парой фраз с Альдамой, выразив ему свое недовольство.

После просмотра повтора судьи переквалифицировали нарушение в неспортивное, и «Даллас» получил право на 2 штрафных плюс владение.

Встреча закончилась победой «Гриззлис» – 102:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoДаллас
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДжейсон Кидд
logoМемфис
logoКлэй Томпсон
logoКупер Флэгг
logoСанти Альдама
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Детройт» заинтресован в Энтони Дэвисе (Кендрик Перкинс)
22 ноября, 06:55
Купер Флэгг набрал 29 очков в игре с «Новым Орлеаном», обновив рекорд карьеры
22 ноября, 05:33Видео
«Даллас» не намерен спешить с наймом нового генменеджера, будет искать открытого для общения с прессой и публикой специалиста
21 ноября, 14:59
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45