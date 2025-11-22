  • Спортс
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I

«Фенербахче» обжалует появление провокационного баннера в матче с «Партизаном».

Вчера болельщики «Партизана» встретили «Фенербахче» гигантским баннером, изображающим смерть османского султана Мурада I от рук сербского героя Милоша Обилича в битве на Косовом поле.

Турецкая сторона, выигравшая матч (99:87), расценила этот баннер как провокацию.

На сайте клуба было опубликовано следующее заявление менеджера баскетбольного отделения «Фенербахче» Джема Чиритджи.

«Этот баннер уже был там во время нашей тренировки. Мы направили необходимые жалобы местным властям, но они все равно разрешили ему остаться на трибунах. Мы встретились с властями после игры и потребовали объяснений. Завтра мы направим нашу жалобу в соответствующие инстанции, но лучший ответ дали наши игроки на паркете. Надеемся, что в ответном матче мы тоже тепло их примем».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
