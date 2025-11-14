0

Эргин Атаман: «Кеннет Фарид оказался нужным нам лекарством»

Кеннет Фарид удачно вписался в «Панатинаикос».

После приезда форварда Кеннета Фарида в греческий клуб «Пао» одержал 2 победы в Евролиге над «Парижем» и «Реалом». Фарид набирает 16,5 очка и 9 подборов в среднем. Его игровое время, планировавшееся на уровне 15-20 минут, выросло с 23,5 в первом матче до 28,3 во втором.

«В этих двух матчах Фарид оказался нужным нам лекарством.

Не ожидал, что он сразу станет настолько полезным. Но он дал именно то, что нам нужно. Заменил Матиаса Лессора, играя в его манере. Теперь он выглядит важным для нашего будущего. Игрок высокого уровня. Мы это знали», – заключил главный тренер Эргин Атаман.

«Поздравляю «Панатинаикос» с подписанием Кеннета Фарида, который оказался ключевым игроком уже во втором матче подряд», – отметил баскетболиста главный тренер «Реала» Серджо Скариоло.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoСерджо Скариоло
Эргин Атаман
logoКеннет Фарид
logoРеал
logoПанатинаикос
logoЕвролига
logoМатиас Лессор
