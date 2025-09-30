Тайриз Халибертон о травме ахилла в 7-м матче финала НБА: «Мне казалось, будто мою мечту отняли»

Халибертон рассказал, как тяжело пережить упущенный шанс побороться за титул.

«Я был так близок. Трофей уже ждал в туннеле, понимаете? Все, что нужно было сделать – провести 48 сильных минут.

А потом все это отняли у меня. Это тяжело, и с этим придется жить какое-то время.

Но думаю, это только добавит мне мотивации. Теперь я знаю, что это реально и что я могу претендовать на титул. Нужно просто вернуться в финал», – поделился разыгрывающий «Индианы».