Тайриз Халибертон о травме ахилла в 7-м матче финала НБА: «Мне казалось, будто мою мечту отняли»
Халибертон рассказал, как тяжело пережить упущенный шанс побороться за титул.
«Я был так близок. Трофей уже ждал в туннеле, понимаете? Все, что нужно было сделать – провести 48 сильных минут.
А потом все это отняли у меня. Это тяжело, и с этим придется жить какое-то время.
Но думаю, это только добавит мне мотивации. Теперь я знаю, что это реально и что я могу претендовать на титул. Нужно просто вернуться в финал», – поделился разыгрывающий «Индианы».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
