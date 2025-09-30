1

Тайриз Халибертон о травме ахилла в 7-м матче финала НБА: «Мне казалось, будто мою мечту отняли»

Халибертон рассказал, как тяжело пережить упущенный шанс побороться за титул.

«Я был так близок. Трофей уже ждал в туннеле, понимаете? Все, что нужно было сделать – провести 48 сильных минут.

А потом все это отняли у меня. Это тяжело, и с этим придется жить какое-то время.

Но думаю, это только добавит мне мотивации. Теперь я знаю, что это реально и что я могу претендовать на титул. Нужно просто вернуться в финал», – поделился разыгрывающий «Индианы».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
logoТайриз Халибертон
logoИндиана
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон: «Стану мостом между игроками и тренерами»
1вчера, 15:47
Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»
26 сентября, 17:11
Тайриз Халибертон: «Дядюшка Стеф – величайший человек, которого я встретил в баскетболе»
422 сентября, 10:39
Главные новости
Кайри Ирвинг присоединился к тренировочному лагерю «Маверикс» в Ванкувере
13 минут назадФото
Евролига. «Панатинаикос» победил «Баварию», «Реал» играет с «Виртусом» и другие матчи
2852 минуты назадLive
Куинн Кук: «Дюрэнт 100% перешел бы в «Даллас», если бы Кайри не травмировался»
54 минуты назад
Кайри Ирвинг: «Нужно быть безумцем, чтобы возвращаться на паркет после четвертой операции на колене»
2сегодня, 19:45
Д’Анджело Расселл: «Хочу закрепиться в «Далласе»
сегодня, 19:05
Бадди Хилд: «Это было, наверное, лучшее лето в моей карьере с точки зрения работы над броском»
2сегодня, 18:45
Женская НБА. 1/2 финала. «Лас-Вегас» примет «Индиану» в решающем матче серии
сегодня, 18:19
Джейлин Уильямс станет последним игроком в истории НБА, выступающим под номером «6»
12сегодня, 17:41
Джабари Паркер: «Европейский баскетбол гораздо более контактный. Здесь не свистят каждое мелкое нарушение»
1сегодня, 17:02
Единая лига ВТБ. ЦСКА победил «Самару»
13сегодня, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» проиграл «Нантеру»
51 минуту назад
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» обыграл «Гамбург», «Шленск» победил «Нептунас» и другие матчи
3сегодня, 19:49
Жоан Пеньярройя о поражении «Барселоны» от «Хапоэля»: «Невозможно выиграть, пропустив 103 очка»
сегодня, 19:23
Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»
сегодня, 18:00
Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»
1сегодня, 17:19
Серджо Скариоло о матче с «Виртусом»: «Ждем очень жесткий выездной матч против невероятно атлетичной команды»
сегодня, 16:42
Стерлинг Браун: «Наша цель – выиграть Евролигу»
сегодня, 15:37
Джерами Грант: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки»
4сегодня, 14:43
«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона
сегодня, 13:43
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02