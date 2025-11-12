НБА уточнила формат Матча всех звезд сезона-2025/26

Матч всех звезд-2025/26 пройдет в форме мини-турнира. В состав участников будут отобраны 24 игрока, по 12 из каждой конференции без учета позиций.

Участники будут разбиты на 3 команды – 2 сборных США и сборную мира. Если выбранные в процессе голосования игроки не будут соответствовать критериям (16 американцев, 8 иностранцев), комиссионер лиги Адам Сильвер добавит недостающих. В этом случае минимум в одной из команд будет больше восьми игроков.

В трех первых матчах каждая команда сыграет с каждой, после чего лучшие сойдутся в итоговой игре.

Матчи будут длиться по 12 минут.