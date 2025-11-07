Антон Понкрашов: «Никогда не разделял баскетбол 5х5 и 3х3. Просто люблю саму игру, а на одно кольцо или на два, в зале или на улице – не столь важно»

Антон Понкрашов объяснил, почему ему нравится баскетбол в любом проявлении.

Чемпион Европы-2007 и бронзовый медалист Олимпиады-2012 Антон Понкрашов объяснил, почему любит и уличный, и профессиональный баскетбол.

«С детства регулярно играю на улице. Профессиональная карьера этому не помеха. Каждое межсезонье, когда бываю в Питере и есть время, кооперируюсь с ребятами и выхожу гонять. Думаю, что провел уже более сотни матчей за разные команды.

При этом никогда не разделял баскетбол 5х5 и 3х3. Я просто люблю саму игру, люблю соревноваться. А на одно кольцо или на два, в зале или на улице – не столь важно. При этом стритбол всегда был для меня определенным вызовом. Улицу не обманешь: если ты в порядке, то она отвечает респектом. Твое имя и заслуги в большом баскетболе здесь не имеют никакого значения», – сказал экс-разыгрывающий сборной России.