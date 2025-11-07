  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Антон Понкрашов: «Никогда не разделял баскетбол 5х5 и 3х3. Просто люблю саму игру, а на одно кольцо или на два, в зале или на улице – не столь важно»
0

Антон Понкрашов: «Никогда не разделял баскетбол 5х5 и 3х3. Просто люблю саму игру, а на одно кольцо или на два, в зале или на улице – не столь важно»

Антон Понкрашов объяснил, почему ему нравится баскетбол в любом проявлении.

Чемпион Европы-2007 и бронзовый медалист Олимпиады-2012 Антон Понкрашов объяснил, почему любит и уличный, и профессиональный баскетбол.

«С детства регулярно играю на улице. Профессиональная карьера этому не помеха. Каждое межсезонье, когда бываю в Питере и есть время, кооперируюсь с ребятами и выхожу гонять. Думаю, что провел уже более сотни матчей за разные команды.

При этом никогда не разделял баскетбол 5х5 и 3х3. Я просто люблю саму игру, люблю соревноваться. А на одно кольцо или на два, в зале или на улице – не столь важно. При этом стритбол всегда был для меня определенным вызовом. Улицу не обманешь: если ты в порядке, то она отвечает респектом. Твое имя и заслуги в большом баскетболе здесь не имеют никакого значения», – сказал экс-разыгрывающий сборной России.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Больше, чем 3х3»
logoАнтон Понкрашов
logoсборная России
Баскетбол 3х3
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Понкрашов проанализировал выступление Егора Дёмина в НБА
30 октября, 17:52Видео
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
16 октября, 15:50Видео
25 лучших игроков в истории сборной России
14 сентября, 15:21
Главные новости
Родителям арестованного за мошенничество Дэймона Джонса пришлось использовать дом в Хьюстоне в качестве залога для освобождения бывшего игрока
2 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»
сегодня, 08:26
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
52 минуты назад
Дрэймонд Грин: «Нужно быть осторожным, используя Купера Флэгга на позиции разыгрывающего. Как только ты теряешь уверенность в себе в этой лиге, вернуть ее почти невозможно»
55 минут назад
«Я недостаточно хорошо ее тренировал». Керр – о своей команде в Фэнтези НФЛ
сегодня, 12:10Видео
Зак Лоу о «Бруклине»: «Меня сбивает с толку, когда команда одновременно «танкует» и при этом даже не играет своими новичками»
сегодня, 11:46
Никола Йокич о Николе Йовиче: «У него есть потенциал. Он хороший защитник и отлично играет в посте»
сегодня, 11:24
Пол Пирс: «Хочешь узнать, любит ли тебя твоя девушка? Измени ей»
сегодня, 11:08
Джейлен Браун и Андре Игудала – cамые знаменитые люди, чей номер есть у Егора Дёмина
сегодня, 10:58
Джейлен Браун о видео с новой жертвой его волос: «ИИ совсем распоясался»
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
52 минуты назад
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
52 минуты назад
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» уверенно обыграла «Енисей» и другие результаты
вчера, 16:51
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
вчера, 15:03