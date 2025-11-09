  • Спортс
Старший тренер юниорской сборной России до 19 лет Александр Афанасьев: «Мы должны быть готовы к возвращению на международные турниры»

Старший тренер сборной России до 19 лет объяснил свои задачи в новой должности.

Новый старший тренер сборной России до 19 лет Александр Афанасьев, который также возглавляет МБА-МАИ-Юниор, объяснил, почему принял предложение юниорской сборной и прокомментировал свои задачи.

«Сразу согласился на работу со сборной. Посоветовался с семьей, с руководством клуба. Я знаю этот возраст, с ним сейчас работаю. Это достойный вызов, достойная работа.

И мы должны быть готовы к возвращению на международные турниры. Когда откроется эта дверь, мы должны войти в нее уверенно и показать, что у нас есть игроки, хорошая, талантливая молодежь. И наши баскетболисты готовы выступать на высоком уровне», – сказал Александр Афанасьев в эфире Окко.

