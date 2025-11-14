Стив Керр: «Определился со стартовой пятеркой. Мне понравилось то, что я увидел»

В матче против «Сперс» на площадку первыми вышли защитники Стеф Карри , Мозес Муди и Уилл Ричард и форварды Джимми Батлер и Дрэймонд Грин . «Уорриорз» победили – 125:120.

«Эта пятерка была основана на идее поиска ритма, синхронизации, возвращения к нашей идентичности.

Всегда считал что Стефу и Дрэймонду нужны партнеры, которые смогут двигать мяч и открываться под кольцом. А Джимми нужны «шутеры».

Посмотрел, как Уилл Ричард открывается и отдает передачи, Мозес Муди отлично защищается и хорошо бросает. Определился со стартовой пятеркой.

На знаю, как долго это продлится, но пока мне понравилось», – признался главный тренер «Уорриорз» Стив Керр .