32+11 от Майкла Портера принесли «Бруклину» первую победу в сезоне

Форвард «Бруклина» Майкл Портер стал самым результативным игроком матча с «Индианой».

В его активе дабл-дабл – 32 очка, 11 подборов, 3 передачи и 1 перехват за 35 минут. Портер реализовал 10 из 20 бросков с игры, 4 из 11 из-за дуги и 8 из 11 с линии.

Центровой Ник Клэкстон добавил свой дабл-дабл – 18 очков (5 из 9 с игры, 8 из 10 с линии), 10 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Егор Дёмин получил 13 минут игрового времени, сделал 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, но смазал все 5 попыток из-за дуги.

«Нетс» одержали первую победу со счетом 112:103.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
