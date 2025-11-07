Джейлен Браун и Андре Игудала – cамые знаменитые люди, чей номер есть у Егора Дёмина

Егор Дёмин назвал имена знаменитостей, чей номер есть у него в телефоне.

Игрокам «Бруклина » предложили рассказать, кто самый знаменитый человек из тех, чей номер телефона есть у них в контактах. Хэйвуд Хайсмит : «Бэм Адебайо ». Террэнс Мэнн : «Даже не знаю, наверное, Да’Винчи. Он актер». Егор Дёмин : «Джейлен Браун и Андре Игудала». Кэм Томас : «Наверное, моя мама». Бен Сараф : «Дени Авдия». Заир Уильямс : «Бронни Джеймс или Джа Морэнт». Майкл Портер : «У меня нет номеров знаменитостей (*улыбается*). Телефон пуст».