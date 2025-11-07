Джейлен Браун и Андре Игудала – cамые знаменитые люди, чей номер есть у Егора Дёмина
Егор Дёмин назвал имена знаменитостей, чей номер есть у него в телефоне.
Игрокам «Бруклина» предложили рассказать, кто самый знаменитый человек из тех, чей номер телефона есть у них в контактах.
Хэйвуд Хайсмит: «Бэм Адебайо».
Террэнс Мэнн: «Даже не знаю, наверное, Да’Винчи. Он актер».
Егор Дёмин: «Джейлен Браун и Андре Игудала».
Кэм Томас: «Наверное, моя мама».
Бен Сараф: «Дени Авдия».
Заир Уильямс: «Бронни Джеймс или Джа Морэнт».
Майкл Портер: «У меня нет номеров знаменитостей (*улыбается*). Телефон пуст».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
