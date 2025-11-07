0

Джейлен Браун и Андре Игудала – cамые знаменитые люди, чей номер есть у Егора Дёмина

Егор Дёмин назвал имена знаменитостей, чей номер есть у него в телефоне.

Игрокам «Бруклина» предложили рассказать, кто самый знаменитый человек из тех, чей номер телефона есть у них в контактах.

Хэйвуд Хайсмит: «Бэм Адебайо».

Террэнс Мэнн: «Даже не знаю, наверное, Да’Винчи. Он актер».

Егор Дёмин: «Джейлен Браун и Андре Игудала».

Кэм Томас: «Наверное, моя мама».

Бен Сараф: «Дени Авдия».

Заир Уильямс: «Бронни Джеймс или Джа Морэнт».

Майкл Портер: «У меня нет номеров знаменитостей (*улыбается*). Телефон пуст».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
