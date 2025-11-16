Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА

Яннис Адетокумбо помог «Лейкерс» заполучить мяч для Аду Тьеро.

Новичок «Лейкерс» Аду Тьеро дебютировал в НБА и набрал свои первые очки в матче против «Милуоки ».

После окончания встречи баскетболисты «Лос-Анджелеса» хотели забрать игровой мяч для своего товарища по команде, но судья не позволил им это сделать.

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо решил вмешаться: он лично забрал мяч у персонала и отдал его «Лейкерс ».