Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
Яннис Адетокумбо помог «Лейкерс» заполучить мяч для Аду Тьеро.
Новичок «Лейкерс» Аду Тьеро дебютировал в НБА и набрал свои первые очки в матче против «Милуоки».
После окончания встречи баскетболисты «Лос-Анджелеса» хотели забрать игровой мяч для своего товарища по команде, но судья не позволил им это сделать.
Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо решил вмешаться: он лично забрал мяч у персонала и отдал его «Лейкерс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости