«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо

Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо.

В матче против «Лейкерс » звездный форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо после долгой подготовки запустил «сквозняк» с линии штрафных бросков.

Это вызвало реакцию защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича , прокричавшего: «Мяч не врет!»

«Лейкерс» разгромили соперника (119:95), Дончич отметился 41 очком, 9 подборами и 6 передачами. Адетокумбо ответил 32 очками, 10 подборами и 5 передачами.