Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» примет «Бетсити Парму»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Зенит» встретится с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» сыграет с «Бетсити Пармой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 8-1, МБА-МАИ – 6-3, Локомотив-Кубань – 6-3, Зенит – 5-4, Бетсити Парма – 5-4, Уралмаш – 5-4, Енисей – 3-6, Автодор – 2-7, Пари Нижний Новгород – 2-7, Самара – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
