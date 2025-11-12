Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» примет «Бетсити Парму»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Зенит» встретится с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» сыграет с «Бетсити Пармой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 9-1, УНИКС – 8-1, МБА-МАИ – 6-3, Локомотив-Кубань – 6-3, Зенит – 5-4, Бетсити Парма – 5-4, Уралмаш – 5-4, Енисей – 3-6, Автодор – 2-7, Пари Нижний Новгород – 2-7, Самара – 0-11. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.