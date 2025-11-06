Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли выбыл на 8-12 недель из-за проблем с правой ступней
Блэйк Уэсли перенес операцию на ноге.
25-й номер драфта-2022 Блэйк Уэсли выбыл на 8-12 недель из-за травмы правой стопы. Защитник «Портленда» успешно перенес операцию по восстановлению основания пятой плюсневой кости.
Уэсли набирал 6 очков, 3,2 передачи, 2,3 подбора и 1,7 перехвата за 16,3 минуты в среднем в 6 матчах этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
