Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли выбыл на 8-12 недель из-за проблем с правой ступней

Блэйк Уэсли перенес операцию на ноге.

25-й номер драфта-2022 Блэйк Уэсли выбыл на 8-12 недель из-за травмы правой стопы. Защитник «Портленда » успешно перенес операцию по восстановлению основания пятой плюсневой кости.

Уэсли набирал 6 очков, 3,2 передачи, 2,3 подбора и 1,7 перехвата за 16,3 минуты в среднем в 6 матчах этого сезона.