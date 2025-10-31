«Пора вырасти». Кейонте Джордж рассказал о послании руководства «Джаз» в конце прошлого сезона

Кейонте Джордж выглядит готовым к прорывному сезону.

21-летний защитник «Юты» набирает 22,3 очка, 9,3 передачи и 1 перехват за 34,6 минуты в первых матчах нового чемпионата. В прошлом сезоне на его счету были 16,8 + 5,6 передачи.

Джордж хорошо атакует с близкой дистанции (59,4% двухочковых), но пока неточен из-за дуги (22,2%).

«За мой прогресс ответственны Дэнни Эйндж (CEO), Джастин Заник (генменеджер) и Уилл Харди (главный тренер). Встреча по итогам прошлого сезона был очень прямолинейной. Мне, грубо говоря, сказали, что пришла пора вырасти.

Сейчас я стараюсь довести мяч до одного из наших плеймейкеров – Лаури Маркканена, Уокера Кесслера или Брайса Сенсабо. Или кого-то другого. После этого открываюсь, чтобы время от времени закинуть лэй-ап или бросить с открытой позиции», – рассказал Джордж.