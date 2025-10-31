2

«Пора вырасти». Кейонте Джордж рассказал о послании руководства «Джаз» в конце прошлого сезона

Кейонте Джордж выглядит готовым к прорывному сезону.

21-летний защитник «Юты» набирает 22,3 очка, 9,3 передачи и 1 перехват за 34,6 минуты в первых матчах нового чемпионата. В прошлом сезоне на его счету были 16,8 + 5,6 передачи.

Джордж хорошо атакует с близкой дистанции (59,4% двухочковых), но пока неточен из-за дуги (22,2%).

«За мой прогресс ответственны Дэнни Эйндж (CEO), Джастин Заник (генменеджер) и Уилл Харди (главный тренер). Встреча по итогам прошлого сезона был очень прямолинейной. Мне, грубо говоря, сказали, что пришла пора вырасти.

Сейчас я стараюсь довести мяч до одного из наших плеймейкеров – Лаури Маркканена, Уокера Кесслера или Брайса Сенсабо. Или кого-то другого. После этого открываюсь, чтобы время от времени закинуть лэй-ап или бросить с открытой позиции», – рассказал Джордж.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Salt Lake Tribune
logoНБА
logoУокер Кесслер
logoЮта
logoБрайс Сенсабо
logoКейонте Джордж
logoДэнни Эйндж
logoЛаури Маркканен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Хорнетс» воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Брэндона Миллера и Тиджана Салона
4 минуты назад
Лу Уильямс о Кубке НБА: «Буду следить за группой C на Востоке и за «Чикаго» конкретно»
31 минуту назад
Судьи НБА начнут использовать гарнитуры, чтобы постоянно быть на связи с центром видеопросмотров и друг с другом
38 минут назадФото
Лука Дончич и Маркус Смарт, скорее всего, сыграют против «Мемфиса»
51 минуту назад
Евролига. «Монако» принимает «Панатинаикос», «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
сегодня, 18:35Live
Крис Финч о защите «Миннесоты»: «Если честно, сейчас очень этим обеспокоен»
сегодня, 18:30
Паскаль Сиакам и Джонни Ферфи разыграли сцену из фильма «Тренировочный день» в честь Хэллоуина
сегодня, 18:18Видео
Участие Луки Дончича в кубковом матче с «Мемфисом» под вопросом, разыгрывающий принял участие в тренировке
сегодня, 17:45
Никола Йокич: «Валанчюнас большой и доминирующий в «краске». Заставляет сдваиваться и хорошо пасует»
сегодня, 17:30
Лу Уильямс: «В какой-то момент «Новому Орлеану» придется найти виноватого, и Уилли Грин получил достаточно шансов»
сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
сегодня, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
сегодня, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
сегодня, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
сегодня, 14:07
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 12:37
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 12:37
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
сегодня, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
сегодня, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото