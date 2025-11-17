Харден серией финтов заставил Притчарда потерять равновесие и набрал 2 очка

Джеймс Харден издевательски разобрался с Пэйтоном Притчардом.

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден стал автором эффектного момента в матче с «Селтикс» (118:121).

В четвертой четверти Харден серией финтов избавился от опеки Пэйтона Притчарда, который потерял равновесие, и набрал 2 очка в проходе.

На счету звездного ветерана 37 очков, 7 подборов и 8 передач.