Донован Митчелл о трудностях «Кливленда» на старте сезона: «Не хочу звучать как псих, но это же здорово»
Митчелл считает, что опыт решения проблем сейчас поможет «Кэвс» в будущем.
Лидер «Кливленда» Донован Митчелл сравнил старты прошлого и текущего сезонов (в прошлом году команда стартовала c 15-0, в этом – 8-5).
«Не хочу звучать как псих, но это же здорово. В прошлом году нас не проверяли на прочность психически. Небо не падает нам на голову. Для нас это отличная проверка, и нам есть, что почерпнуть. Мы как команда не беспокоимся», – сказал звездный защитник.
Сегодня «Кэвальерс» проиграли «Рэпторс» (113:126), несмотря на 31 очко Митчелла.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Донована Митчелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости