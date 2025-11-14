Донован Митчелл о трудностях «Кливленда» на старте сезона: «Не хочу звучать как псих, но это же здорово»

Митчелл считает, что опыт решения проблем сейчас поможет «Кэвс» в будущем.

Лидер «Кливленда » Донован Митчелл сравнил старты прошлого и текущего сезонов (в прошлом году команда стартовала c 15-0, в этом – 8-5).

«Не хочу звучать как псих, но это же здорово. В прошлом году нас не проверяли на прочность психически. Небо не падает нам на голову. Для нас это отличная проверка, и нам есть, что почерпнуть. Мы как команда не беспокоимся», – сказал звездный защитник.

Сегодня «Кэвальерс» проиграли «Рэпторс» (113:126), несмотря на 31 очко Митчелла.