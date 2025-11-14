  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Донован Митчелл о трудностях «Кливленда» на старте сезона: «Не хочу звучать как псих, но это же здорово»
3

Донован Митчелл о трудностях «Кливленда» на старте сезона: «Не хочу звучать как псих, но это же здорово»

Митчелл считает, что опыт решения проблем сейчас поможет «Кэвс» в будущем.

Лидер «Кливленда» Донован Митчелл сравнил старты прошлого и текущего сезонов (в прошлом году команда стартовала c 15-0, в этом – 8-5).

«Не хочу звучать как псих, но это же здорово. В прошлом году нас не проверяли на прочность психически. Небо не падает нам на голову. Для нас это отличная проверка, и нам есть, что почерпнуть. Мы как команда не беспокоимся», – сказал звездный защитник.

Сегодня «Кэвальерс» проиграли «Рэпторс» (113:126), несмотря на 31 очко Митчелла.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Донована Митчелла
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блок-шот Ника Ричардса и передача Донована Митчелла стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:55Видео
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»
вчера, 04:58Видео
«Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»
13 ноября, 18:12
Главные новости
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
вчера, 20:48Live
Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
вчера, 20:59
НБА. Кубок. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 20:38
Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»
вчера, 20:18
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»
вчера, 19:42
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
вчера, 19:16
Менеджер НБА: «Купер Флэгг должен стать лучшим новичком, но медиа умеют иногда все испортить»
вчера, 18:45
«Финикс» отправил Хамана Малуача (10-й номер драфта-2025) и Рашира Флеминга (31-й) в G-лигу
вчера, 18:28
Скаут НБА о шансах «Тандер» на 70 побед: «Единственный вопрос в их желании»
вчера, 17:58
Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports
вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» уступил «Клужу», «Задар» победил «Мегу»
вчера, 21:02
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» победила «Самару»
вчера, 20:35
Эйжа Уилсон об отношениях с Бэмом Адебайо: «Он идеален, его поддержка невероятна»
вчера, 19:56
Шейн Ларкин получил травму паха в первой четверти матча с «Баварией»
вчера, 19:30
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Галатасараю»
вчера, 18:30
Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю
вчера, 18:10
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
вчера, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
вчера, 14:30
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
вчера, 10:02