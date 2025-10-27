Док Риверс о матче с «Кливлендом»: «Зонная защита сработала феноменально. Именно это вернуло нас в игру»

Главный тренер «Милуоки» разобрал причины первого поражения в сезоне.

«Думаю, временами нам было тяжело создавать моменты так, как планировали. Мы не так часто проходили в «краску», как хотели.

Мне показалось, их защитники в первой половине были более агрессивны, чем наши. А уже во второй мы прибавили в физике.

Зонная защита сработала феноменально. Это первый раз в сезоне, когда мы ее применили… Думаю, именно она вернула нас в игру. Мы работаем над ней каждый день, но впервые использовали ее так долго.

Мы бросаем настолько уверенно, что на глаз казалось, будто попадаем процентов 20. А в итоге почти 40% из-за трехочковой и 50% с игры. Но, по ощущениям, мы просто промазали те броски, которые обычно реализуем. И, конечно, фолы стали решающим фактором», – сказал Док Риверс .

Отдельно лавный тренер «Бакс» похвалил Янниса Адетокумбо за самоотверженность: «Это невероятно. Мы знали, что для него это будет тяжелый, физически сложный матч… но он все равно шел в краску, шел на контакт, зарабатывал фолы. В этом вся суть Янниса».