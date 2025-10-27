  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс о матче с «Кливлендом»: «Зонная защита сработала феноменально. Именно это вернуло нас в игру»
1

Док Риверс о матче с «Кливлендом»: «Зонная защита сработала феноменально. Именно это вернуло нас в игру»

Главный тренер «Милуоки» разобрал причины первого поражения в сезоне.

«Думаю, временами нам было тяжело создавать моменты так, как планировали. Мы не так часто проходили в «краску», как хотели.

Мне показалось, их защитники в первой половине были более агрессивны, чем наши. А уже во второй мы прибавили в физике.

Зонная защита сработала феноменально. Это первый раз в сезоне, когда мы ее применили… Думаю, именно она вернула нас в игру. Мы работаем над ней каждый день, но впервые использовали ее так долго.

Мы бросаем настолько уверенно, что на глаз казалось, будто попадаем процентов 20. А в итоге почти 40% из-за трехочковой и 50% с игры. Но, по ощущениям, мы просто промазали те броски, которые обычно реализуем. И, конечно, фолы стали решающим фактором», – сказал Док Риверс.

Отдельно лавный тренер «Бакс» похвалил Янниса Адетокумбо за самоотверженность: «Это невероятно. Мы знали, что для него это будет тяжелый, физически сложный матч… но он все равно шел в краску, шел на контакт, зарабатывал фолы. В этом вся суть Янниса».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Милуоки»
logoМилуоки
logoКливленд
logoДок Риверс
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 51+11+9 Остина Ривза помогли «Лейкерс» без Луки Дончича обыграть «Сакраменто», 40+14+9 Янниса Адетокумбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом» и другие результаты
сегодня, 04:14
Источник из «Милуоки» о решении по Лилларду: «Самое большое заблуждение – что это была паническая сделка»
вчера, 18:29
Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
вчера, 06:54
Главные новости
НБА. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Хьюстон» примет «Бруклин» и другие матчи
2 минуты назад
Виктор Хряпа назначен заместителем руководителя Департамента национальных и резервных сборных команд
14 минут назад
Джеймс Харден: «Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение»
29 минут назад
Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте, набирает 50 очков. Такие моменты – особенные»
сегодня, 15:22
Блок-шот Георгия Жбанова и данк Глеба Фирсова – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:59Видео
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Орландо»
сегодня, 14:32
Джейсон Кидд о Купере Флэгге: «Его баскетбольный IQ исключительно высок»
сегодня, 13:33
Яннис Адетокумбо: «В баскетболе ФИБА защита жестче, чем в НБА»
сегодня, 13:15
Тайрон Лю: «Чонси Биллапс сохраняет уверенность. У него всегда есть моя любовь и поддержка»
сегодня, 12:37
Данки Купера Флэгга и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 12:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
44 минуты назад
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
57 минут назад
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
сегодня, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
сегодня, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:45Фото
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
сегодня, 11:42Видео
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
вчера, 18:06Live
ACB. «Валенсия» выиграла у «Ховентуда», «Реал» обыграл «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:03
Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
вчера, 19:20