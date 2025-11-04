Док Риверс: «Один из судей сказал: «Ну да, они бьют Янниса по рукам, но он же продолжает играть». Но это же все равно фол»

Главный тренер «Милуоки» выразил недоумение по поводу судейства.

«Разница между тем, как судят Янниса и остальных, просто поразительна. Один из судей даже сказал: «Ну да, они бьют его по рукам, но он же продолжает играть». Я ответил: «Хорошо, но это же все равно фол». Он достаточно сильный, чтобы эти удары не могли его остановить, но фол есть фол.

Мне кажется, на нем нарушали правила так много раз. Я просто считаю, что его неправильно судят. Но, как бы то ни было, мы победили», – сказал Риверс .

Яннис Адетокумбо принес «Милуоки » победу над «Индианой», забив сложный бросок под сирену .