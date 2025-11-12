Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Шарлотт»

«Милуоки» останется без своей главной звезды в матче с «Шарлотт». .

Форвад Яннис Адетокумбо не сможет помочь «Милуоки» в предстоящей игре против «Шарлотт». Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, причиной отсутствия 30-летнего баскетболиста стала проблема с коленом.

В сезоне-2025/26 Яннис Адетокумбо сыграл в 10 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, 11,9 подбора и 6,2 передачи за 33 минуты на площадке.