Джейлену Джонсону (31+18+14) не хватило трех перехватов до квадрупл-дабла в матче с «Ютой»

Джейлен Джонсон выдал лучший матч карьеры против «Юты».

В матче против «Джаз» форвард «Хоукс» Джейлен Джонсон обновил рекорды карьеры по четырем показателям: 31 очко, 18 подборов, 14 передач и 7 перехватов.

Джонсон остановился в трех перехватах от квадрупл-дабла, реализовав 10 из 19 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 7 из 11 штрафных.

Играя без звездного защитника Трэя Янга, «Хоукс» одержали четвертую победу подряд (132:122) и реализовали 24 трехочковых броска, что является лучшим показателем в НБА в текущем сезоне.