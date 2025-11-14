Джейлену Джонсону (31+18+14) не хватило трех перехватов до квадрупл-дабла в матче с «Ютой»
Джейлен Джонсон выдал лучший матч карьеры против «Юты».
В матче против «Джаз» форвард «Хоукс» Джейлен Джонсон обновил рекорды карьеры по четырем показателям: 31 очко, 18 подборов, 14 передач и 7 перехватов.
Джонсон остановился в трех перехватах от квадрупл-дабла, реализовав 10 из 19 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 7 из 11 штрафных.
Играя без звездного защитника Трэя Янга, «Хоукс» одержали четвертую победу подряд (132:122) и реализовали 24 трехочковых броска, что является лучшим показателем в НБА в текущем сезоне.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости