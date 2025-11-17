Кирилл Елатонцев пропустит матчи против «Уралмаша» и «Самары» из-за осложнений после инфекции
Кирилл Елатонцев не сыграет в двух ближайших матчах.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в клубе, центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев не поможет команде в двух ближайших матчах из-за осложнений после перенесенной инфекции.
18 ноября краснодарскому клубу предстоит встреча с «Уралмашем», 22 ноября – матч против «Самары». Ожидается, что после 25 ноября 23-летний центровой приступит к полноценным тренировкам.
Ранее «Локомотив-Кубань» публично обвинил Елатонцева в симуляции болезни и нарушении контракта. В свою очередь баскетболист подал заявление на расторжение соглашения, сославшись на неподобающие действия со стороны клуба.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
