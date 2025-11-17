Кирилл Елатонцев пропустит матчи против «Уралмаша» и «Самары» из-за осложнений после инфекции

Кирилл Елатонцев не сыграет в двух ближайших матчах.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в клубе, центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев не поможет команде в двух ближайших матчах из-за осложнений после перенесенной инфекции.

18 ноября краснодарскому клубу предстоит встреча с «Уралмашем », 22 ноября – матч против «Самары». Ожидается, что после 25 ноября 23-летний центровой приступит к полноценным тренировкам.

Ранее «Локомотив-Кубань » публично обвинил Елатонцева в симуляции болезни и нарушении контракта. В свою очередь баскетболист подал заявление на расторжение соглашения , сославшись на неподобающие действия со стороны клуба.