Джо Маззулла ответил на вопрос репортера-ребенка: «Все любят говорить «просто получай удовольствие», но это отговорка, когда дела идут плохо»

Маззулла дал ценный совет, отвечая на вопрос юного репортера.

На матче против приехавших в гости «Клипперс» у «Бостона » был тематический день, посвященный детям. Перед игрой главный тренер Джо Маззулла получил вопрос от юного репортера.

Ребенок спросил, как Маззулла находит баланс между тем, чтобы выжимать из своих игроков максимум, и тем, чтобы игра для них оставалась веселой.

«Знаете, у меня с этим сложности. Я считаю, что у каждого свое определение веселья. Его нужно найти всей командой. Я думаю, что «веселье» – это иногда просто отговорка, когда дела идут плохо. Все любят говорить «просто получай удовольствие», но что это значит? Эта фраза иногда может быть оправданием. Не используй ее», – сказал Маззулла.