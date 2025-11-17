Девин Букер об эпизоде с падением Заккари Рисаше: «Судьи не могут останавливать игру в такой ситуации, когда у нас численное преимущество. Это их двойная ошибка, и им просто нужно работать лучше»
Букер недоволен работой арбитров в эпизоде с падением Рисаше.
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер высказал недовольство работой судей.
Букеру не понравился эпизод, когда арбитры остановили игру после опасного падения форварда «Атланты» Заккари Рисаше. «Финикс» в этот момент проводил свою атаку в численном большинстве.
«Надеюсь, Рисаше в порядке, но суть в том, что судьи не могут останавливать игру в такой ситуации, когда у нас численное преимущество. Я никогда раньше не видел, чтобы такое происходило, а потом еще и давали технический фол за то, что мы на это указали. Это двойная ошибка судей, и им просто нужно работать лучше», – сказал Букер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
