Девин Букер об эпизоде с падением Заккари Рисаше: «Судьи не могут останавливать игру в такой ситуации, когда у нас численное преимущество. Это их двойная ошибка, и им просто нужно работать лучше»

Букер недоволен работой арбитров в эпизоде с падением Рисаше.

Звездный защитник «Финикса » Девин Букер высказал недовольство работой судей.

Букеру не понравился эпизод, когда арбитры остановили игру после опасного падения форварда «Атланты» Заккари Рисаше . «Финикс» в этот момент проводил свою атаку в численном большинстве.

«Надеюсь, Рисаше в порядке, но суть в том, что судьи не могут останавливать игру в такой ситуации, когда у нас численное преимущество. Я никогда раньше не видел, чтобы такое происходило, а потом еще и давали технический фол за то, что мы на это указали. Это двойная ошибка судей, и им просто нужно работать лучше», – сказал Букер.