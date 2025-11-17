«Атланта» отыгралась с «-22» в четвертой четверти и одержала 5-ю победу подряд

По ходу заключительной четверти матча против «Финикса » «Атланта » уступала в счете 22 очка.

Однако при счете 86:107 в пользу «Санс» «ястребам» удался рывок 20:0, позволивший догнать соперника и выйти в клатч.

«Хоукс» оказались сильнее в концовке и одержали итоговую победу (124:122). Этот успех стал для команды, выступающей без своего лидера Трэя Янга, пятым подряд.

Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер набрал 16 очков в заключительной 12-минутке, закончив встречу с 26 очками.