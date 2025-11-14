«Врежу, если не будешь бросать». Амен Томпсон заставил Рида Шеппарда агрессивнее действовать в атаке
Амен Томпсон берет на себя лидерские функции.
Защитник «Хьюстона» Рид Шеппард рассказал, как Амен Томпсон мотивирует его на большую активность в нападении. Ранее Томпсон высоко оценивал снайперские качества одноклубника, нацеливаясь на передачи в его сторону.
«Амен сказал мне в тренажерке, что врежет по челюсти, если я опять буду стучать мячом об пол вместо того, чтобы бросать из открытой позиции», – поделился Шеппард.
Томпсон подтвердил эти слова специально поинтересовавшейся журналистке.
В последней игре с «Вашингтоном» Шеппард реализовал 5 трехочковых с 8 попыток и набрал 21 очко за 25 минут на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BIG SARGE MEDIA LLC
