«Солнце в нашей системе». Стеф Карри набрал 46 очков в победном матче со «Сперс»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри стал самым результативным в матче со «Сперс» (125:120). На его счету 46 очков, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 34 минуты. Карри реализовал 13 из 25 бросков с игры, 5 из 16 из-за дуги и 15 из 16 с линии.

«Солнце в нашей солнечной системе», – описал его выступление главный тренер Стив Керр .

Форвард Джимми Батлер добавил 28 очков (7 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 9 из 12 с линии), 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата.