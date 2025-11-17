«Вытирающий пот болл-бой стоил нам технического? Да пошли вы #####!» Уилл Харди наорал на судей в матче с «Чикаго»

За 5,5 минуты до конца четвертой четверти матча против «Чикаго » при счете 114:111 в свою пользу «Юта» получила техническое замечание за задержку времени.

Главный тренер «Джаз» Уилл Харди высказал свое недовольство арбитрам.

«Вытирающий пот болл-бой стоил нам технического? Это просто какая-то чушь! Да пошли вы #####!», – сказал Харди.

Защитник «Чикаго» Коби Уайт реализовал назначенный штрафной бросок.

Защитник Кейонте Джордж принес «Юте» итоговую победу трехочковым на последних секундах второго овертайма – 150:147.