Дилан Харпер получил разрешение снять защитный ботинок, до возвращения осталось «несколько недель»

Дилан Харпер успешно восстанавливается после травмы.

Новичок «Сан-Антонио » защитник Дилан Харпер успешно восстанавливается после растяжения икроножной мышцы.

Главный тренер «Сперс» Митч Джонсон сообщил журналистам, что Харпер уже снял защитный ботинок и перешел к физическим нагрузкам. Ожидается, что до его возвращения на паркет осталось «несколько недель».

Харпер, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2025 года, успешно начал свой дебютный сезон, но получил травму. В шести матчах он в среднем набирал 14 очков, 4 подбора и 3,8 передачи, реализуя 50% бросков с игры.

«Сперс» начали сезон с результатом 5-1, но с тех пор, как Харпер выбыл, команда имеет статистику 3-3.