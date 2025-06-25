0

Раиса Мусина: «Планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке»

Раиса Мусина рассказала, что готовится к возобновлению карьеры.

«Стараюсь по возможности свободное время уделять своей физической форме. Много бегаю, тянусь, восстанавливаю дыхание. Чувствую себя прекрасно и очень хочу поскорее вернуться на площадку. Понятно, что это еще не соревновательная форма, но подготовительная фаза не стоит на месте.

Если ничего не изменится, то планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке. Смотрю за изменениями в командах, обещает быть интересный сезон. Хотелось бы, чтобы Иваново с Вологдой добавились в премьер-лигу. Больше команд – больше игр.

С интересом смотрела матчи нашей сборной в Сербии. Такие, конечно, все молодцы! Так давно не было матчей с такими соперниками. Новые игроки на подходе, так что мне надо торопиться», – сказала форвард сборной России и «Ники».

В феврале Мусина во второй раз стала мамой, но уже в конце марта возобновила легкие тренировки.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?10050 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Раиса Мусина
чемпионат России жен
logoсборная России жен
Ника жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Раиса Мусина о Клюндиковой в WNBA: «Она всего достигла в российском баскетболе, но находит в себе силы и мотивацию идти вперед»
15 февраля, 11:26
Вероника Павлюченко пропустит сезон-24/25, баскетболистка ждет ребенка
9 августа 2024, 11:38
Раиса Мусина пропустит сезон-2024/25, баскетболистка ждет ребенка
6 августа 2024, 16:43
Главные новости
«Майами» проявляет интерес к Джонатану Куминге
18 минут назад
Андрей Кириленко: «Влад Голдин не «доживет» до второго раунда – его должны выбрать в первом»
324 минуты назад
Кевин Дюрэнт о статье про разногласия с Керром: «Логан Мердок пытается возродить свою карьеру, используя мое имя и «Уорриорз»
29 минут назад
«Новый Орлеан» намерен заполучить на драфте Эйса Бэйли
943 минуты назад
Джонатан Куминга: «У меня не было возможности показать, на что я способен»
854 минуты назад
«Если тебя не выбрали в лотерее, жизнь не потеряна». Андрей Кириленко допускает, что Егор Демин не попадет в Топ-15 драфта
4сегодня, 14:55
«Виртус» подписал контракт с Лукой Вильдосой
сегодня, 14:39
«Лейкерс» по-прежнему проявляют «значительный интерес» к Уокеру Кесслеру
15сегодня, 14:18
Журналист Крис Мэнникс: «Я слышал, что «Филадельфия» может попытаться обменять Пола Джорджа»
11сегодня, 14:07
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. США победили Латвию, Испания уступила Нидерландам и другие результаты
1сегодня, 14:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис: «У Александра Чадова светлое будущее, которое потребует упорной работы»
1сегодня, 14:22
Клеман Фриш подписал трехлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 13:37
Уэньин Гэбриэл покинет «Панатинаикос» и присоединится к «Баварии»
сегодня, 13:31
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 5-м матче
сегодня, 12:10
«Виртус» хочет подписать форварда Маркуса Бингэма из «Хапоэля Тель-Авив»
сегодня, 11:25
«Бильбао» расстался с Мухаммадом-Али Абдур-Рахманом и Марвином Джонсом
сегодня, 10:33Фото
Защитник Хантер Хэйл перешел в «Бахчешехир»
сегодня, 09:55
Защитник Джордан Форд перешел из «Тренто» в «Трапани Шарк»
сегодня, 09:45
Иван Самойленко снова попробует себя в Лиге ВТБ в составе «Локомотива-Кубань»
сегодня, 09:32
Александр Чадов перешел из «Пари НН» в ЦСКА
10сегодня, 09:23