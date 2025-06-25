Раиса Мусина: «Планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке»

Раиса Мусина рассказала, что готовится к возобновлению карьеры.

«Стараюсь по возможности свободное время уделять своей физической форме. Много бегаю, тянусь, восстанавливаю дыхание. Чувствую себя прекрасно и очень хочу поскорее вернуться на площадку. Понятно, что это еще не соревновательная форма, но подготовительная фаза не стоит на месте.

Если ничего не изменится, то планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке. Смотрю за изменениями в командах, обещает быть интересный сезон. Хотелось бы, чтобы Иваново с Вологдой добавились в премьер-лигу. Больше команд – больше игр.

С интересом смотрела матчи нашей сборной в Сербии. Такие, конечно, все молодцы! Так давно не было матчей с такими соперниками. Новые игроки на подходе, так что мне надо торопиться», – сказала форвард сборной России и «Ники ».

В феврале Мусина во второй раз стала мамой, но уже в конце марта возобновила легкие тренировки.