«Юта» отчислила форварда Кей Джей Мартина

Кей Джей Мартин расстался с «Джаз».

24-летний форвард (198 см) доигрывал прошедший чемпионат в «Юте» после серии обменов. В последней команде Мартин выступил в 19 матчах, набирая 6,2 очка, 2,8 подбора и 1,5 передач за 22,7 минуты в среднем при 49% точности с игры и 18,9% из-за дуги.

«Юта» приняла решение отчислить игрока. Зарплата Мартина в 8 миллионов на сезон-2025/26 не была гарантирована.