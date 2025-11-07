0

Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»

Джастин Холидэй перебрался в Китай.

36-летний защитник Джастин Холидэй отыграл 11 сезонов в НБА, набирая 8 очков, 2,7 подбора и 1,4 передачи за 23,1 минуты в среднем в 680 матчах регулярных сезонов.

В чемпионате-2023/24 он выступал за «Денвер». 

В феврале 2025 года Холидэй вошел в состав «Виртуса» и провел 9 матчей в Евролиге, набирая 4,1 очка и 2,1 подбора за 15,5 минуты.

В сезоне-2025/26 защитник будет играть в Китае в «Гуанчжоу».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Скотта Эгнесса
logoДжастин Холидэй
переходы
logoНБА
чемпионат Китая
Гуанчжоу Лонг-Лайонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Детройт» укомплектовал состав, подписав отчисленного из «Сакраменто» Айзека Джонса
сегодня, 04:26
«Индиана» отчислила Мэка Маккланга и подписала Монте Морриса
вчера, 20:57
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Коди Мартином
5 ноября, 15:54
Главные новости
Де’Аарон Фокс вернется в состав «Сперс» в матче против «Нового Орлеана»
2 минуты назад
Евролига. «Барселона» принимает «Реал», «Жальгирис» справился с «Валенсией» и другие матчи
12 минут назадLive
Джа Морэнт заявил Туомасу Иисало, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма игроков «Мемфиса»
18 минут назад
Скаут НБА: «Ламело Болл талантлив, но несерьезно относится к баскетболу. Тяжело построить победный коллектив вокруг его стиля игры»
25 минут назад
«Даллас», мне кажется, что атака берет титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
43 минуты назадФото
«Даллас» рассмотрит варианты использования Клэя Томпсона в обменах
сегодня, 19:05
Джаред Маккейн будет выступать с контролем игрового времени и без матчей бэк-ту-бэк
сегодня, 18:55
«Последнее препятствие». Пол Джордж пройдет обследование на этих выходных
сегодня, 18:15
Джарен Джексон является первоочередной целью клубов НБА в связи с ситуацией в «Мемфисе»
сегодня, 17:50
Джордан Пул пропустит 7-10 дней из-за травмы бедра
сегодня, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
52 минуты назад
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
сегодня, 19:15
Ростислав Вергун: «Сегодня мы были на порядок лучше себя самих»
сегодня, 18:40
Евгений Пашутин: «2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры»
сегодня, 18:26
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
сегодня, 18:08
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
сегодня, 17:41
У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
сегодня, 15:59
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
сегодня, 14:45Фото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
сегодня, 14:30
«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу
сегодня, 13:30