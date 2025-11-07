Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
Джастин Холидэй перебрался в Китай.
36-летний защитник Джастин Холидэй отыграл 11 сезонов в НБА, набирая 8 очков, 2,7 подбора и 1,4 передачи за 23,1 минуты в среднем в 680 матчах регулярных сезонов.
В чемпионате-2023/24 он выступал за «Денвер».
В феврале 2025 года Холидэй вошел в состав «Виртуса» и провел 9 матчей в Евролиге, набирая 4,1 очка и 2,1 подбора за 15,5 минуты.
В сезоне-2025/26 защитник будет играть в Китае в «Гуанчжоу».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Скотта Эгнесса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости